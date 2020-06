Coronavirus, 3 nuovi casi in provincia: 2 sono stati ricoverati

Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 3 nuovi casi positivi in provincia di Latina. I pazienti sono del capoluogo pontino, di Sezze e di Terracina. Due di loro sono stati ricoverati.

Sale così a 552, dopo alcuni giorni senza contagi, il numero dei casi totali dall’inizio della pandemia. I guariti sono 433 e le persone ancora positive 85, di cui 56 sono trattate a domicilio. Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia intensiva del Goretti.

Le raccomandazioni della Asl sono sempre le stesse: rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone. Allo stesso modo occorre rispettare rigorosamente quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di assembramento. Si ricorda che, allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza.