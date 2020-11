Coronavirus, 4 morti in 24 ore in provincia di Latina. Sono 53 i nuovi casi

Quattro pazienti Covid sono morti in 24 ore in provincia di Latina. Mai così tanti in un giorno. Si tratta di 2 persone del capoluogo pontino, 1 di Itri e 1 di Terracina.

Sono stati registrati oggi, 3 novembre, in provincia di Latina 53 nuovi casi positivi al coronavirus, due terzi circa in meno rispetto ai giorni precedenti. Il numero però deve essere letto, secondo anche l’indicazione della stessa azienda sanitaria, considerando che i tamponi effettuati sono stati il 60% in meno rispetto all’ordinario.

Le persone contagiate sono di Latina (13), Aprilia (18), Castelforte (2), di Cisterna (4), di Fondi (1), di Gaeta (3), di Minturno (3), di Sabaudia(2), di Sermoneta (1), di Sezze (1) e di Terracina (5).

Il numero dei casi dall’inizio della pandemia supera i 4mila (4026) e l’indice di prevalenza sfiora 70. Sono 955 i guariti, ma sale a 62 il numero dei decessi.

Sono attualmente positive in provincia 3009 persone, di cui 2849 trattate a casa o in isolamento.