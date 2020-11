Virtus Basket Aprilia, presentato il progetto per la realizzazione del nuovo Palazzetto

La Virtus Basket Aprilia ha presentato all’amministrazione comunale un progetto per la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport.

Con deliberazione di giunta n. 134 del 28 ottobre scorso, il Comune di Aprilia ha approvato il progetto per la partecipazione al bando “Sport e Periferie 2020” della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo prevede la realizzazione di un nuovo Palazzetto dello Sport dedicato al basket adeguato ad ospitare partite di livello professionistico, anche di altre discipline sportive.

La Virtus Basket Aprilia parteciperà dunque al bando con un progetto tutto suo, caratterizzato da un’alta efficienza energetica, dotato di impianti fotovoltaico e solare termico per l’acqua calda sanitaria, oltre ad essere realizzato con materiali rispettosi dell’ambiente (legno in particolare). Un edificio, quindi, a consumo energetico quasi zero con fonti rinnovabili prodotte in loco.

Uno spazio pubblico sportivo, aperto agli abitanti del quartiere tutti i giorni da mattina a sera, che sia anche un luogo di inclusione e aggregazione sociale di ragazze e ragazzi, ma anche di adulti, anziani e diversamente abili, per creare un comune senso di appartenenza in grado di contrastare tutte le forme di discriminazione e intolleranza.

Il finanziamento richiesto è di 700.000,00 euro, ai quali si aggiungeranno co-finanziamenti da parte del Comune di Aprilia e della Virtus di 100.000,00 euro ciascuno.