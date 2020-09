All’ospedale Santa Maria Goretti di Latina torna il reparto Covid. È stato allestito in questi giorni al secondo piano e rientra nel quadro più generale della Regione Lazio per la revisione dei posti letto in relazione al Covid stesso.

La decisione è stata presa per via del recente aumento dei contagi ma soprattutto per via dell’innalzamento del numero dei ricoveri per coronavirus.

A Latina nel piano regionale sono previsti 58 posti covid tra reparto e terapia intensiva.