Il drive-in del Goretti si sposta presso l’ex istituto Sani Salvemini, in via Le Corbusier 393. Domani, martedì 29 settembre, i test saranno ancora effettuati nella tenda della protezione civile, fino alle 14.

Dalla giornata di mercoledì 30 settembre sarà invece trasferito presso l’ex Istituto Sani – Salvemini sito in viale Le Corbusier 393, a Latina, dove sarà attivo dalle 9.