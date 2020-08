Coronavirus, al Goretti tutti in fila per i tamponi: la Croce Rossa distribuisce acqua

Oggi nel Lazio sono stati un decesso e 162 i nuovi casi registrati: 121 dei nuovi positivi sono a Roma. “Si conferma una prevalenza dei casi di rientro ed in particolare link dalla Sardegna (45%). Quadruplicato nell’ultima settimana il numero dei tamponi effettuati ai drive in” – ha reso noto la Regione Lazio.

Latina non fa eccezione: al Santa Maria Goretti sembra interminabile la fila al drive in per il tampone, e l’attesa può essere davvero lunga. Ecco perché su attivazione del Coc del Comune di Latina, è intervenuta la Croce Rossa all’esterno dell’ospedale, per distribuire acqua alle persone in fila.

“Raccomandiamo – ha comunicato il comitato di Latina della Croce Rossa – di munirsi del necessario per fronteggiare le attese che, in questi giorni, come prevedibile, saranno molto lunghe. Portare quindi al seguito acqua e quanto potrebbe necessitare, per non trovarsi in difficoltà. Le emergenze, si possono ridurre o evitare anche con un po’ di buon senso di ognuno”.