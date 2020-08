Paura oggi pomeriggio al porto di Ponza. Un motoscafo è esploso mentre faceva rifornimento in banchina.

Prima un boato e poi le fiamme, che hanno sfiorato il traghetto ormeggiato accanto. E’ successo intorno alle 14.

Per fortuna nessun ferito: gli occupanti dell’imbarcazione – una famiglia romana di 3 persone, tra cui un minorenne – si sono gettati in mare appena in tempo.

La barca, di circa sei metri e mezzo, è affondata al largo di Punta Bianca, su un fondale di circa trenta metri.