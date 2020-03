Sono 11 in totale i casi positivi al Coronavirus Covid 19 nel Lazio tutti ricoverati presso l’ospedale Spallanzani di Roma. Tra questi anche la coppia cinese ormai negativa ai test.

L’agente di polizia di Stato in servizio a Roma, ma residente a Pomezia, il cui nucleo familiare continua ad essere sottoposto a sorveglianza sanitaria domiciliare da parte della Asl competente. L’intero nucleo familiare residente a Fiumicino.

Sono, inoltre, tutt’ora ricoverati un giornalista, un giovane allievo vigile del fuoco dell’87esimo Corso, una donna residente a Fiuggi, una donna della provincia di Cremona (che si era recata al pronto soccorso del Dono Svizzero di Formia con sintomi influenzali), ed infine una donna di Sassari.

Tutti i ricoverati sono in condizioni cliniche che non destano preoccupazioni ad eccezione di 2 di loro che hanno una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale e che necessitano di supporto respiratorio. Tutti i casi positivi sono stati a contatto con le aree del nord d’Italia o con persone arrivate da quelle zone. Non c’è quindi, al momento, un focolaio nel Lazio.

In provincia di Latina, visto il primo caso registrato a Formia, sono state prese varie misure per arginare i contagi. Tra queste la chiusura di tutte le scuole del sud pontino almeno fino al 7 marzo.