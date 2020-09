Aprilia, novello sposo positivo al coronavirus: si teme un focolaio

Novello sposo positivo al coronavirus ad Aprilia. L’uomo ha saputo di aver contratto il Covid-19 qualche giorno fa, soltanto dopo la festa di nozze e ora si teme un focolaio. La coppia ha festeggiato il matrimonio in città con numerosi invitati, come permesso in questa fase dell’emergenza sanitaria, ovviamente senza pensare che qualcuno potesse essere positivo.

La Asl ha immediatamente avviato le indagini epidemiologiche e tutti sono in attesa del risultato dei tamponi. La città ha registrato in questi giorni un aumento dei casi, soltanto ieri la Asl di Latina ne ha contati 5 nuovi. Il sindaco Antonio Terra ha lanciato un nuovo messaggio, rivolto soprattutto ai giovani, perché vengano rispettate sempre le misure per il contenimento del contagio, il distanziamento sociale, la mascherina e il lavaggio frequente delle mani.