Coronavirus, altri 11 nuovi casi. Drive in preso d’assalto

Ancora 11 nuovi casi positivi. Il dato diffuso dalla Asl nel bollettino quotidiano è, come sempre, relativo alle ultime 24 ore e su scala provinciale. I Inuovi casi sono tutti trattati a domicilio e sono distribuiti nei Comuni di Aprilia (3), di Cisterna di Latina (3), di Formia (1), di Latina(1), di Priverno (1), di Roccagorga (1) e di Sabaudia (1).

Sale così a 931 il numero totale dei casi da inizio emergenza, con 569 guariti e 325 attualmente positivi (di cui 275 trattati a domicilio).

Proseguono intanto le lunghe file al drive in del Santa Maria Goretti, a Latina, l’unico al momento presente in provincia. Dato il tempo di attesa al caldo, alcuni automobilisti hanno posizionato addirittura i parasole per ripararsi. La fila, ieri e oggi, è arrivata persino alla circonvallazione, con alcune auto parcheggiate contromano su Via Verdi.