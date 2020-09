Continuano ad aumentare i casi di coronavirus in provincia di Latina. Oggi la Asl ne ha registrati 22 in più rispetto a ieri. Due di questi sono stati ricoverati in ospedale e 20 sono trattati invece a domicilio.

Si tratta di pazienti di 6 pazienti di Aprilia, 1 di Cisterna, 2 di Formia, 7 di Latina, 3 di Minturno, e 3 di Sabaudia.

I casi totali sono diventati 1131, di cui 617 ormai guariti. Restano 476 le persone attualmente positive, di cui 411 stanno seguendo la cura nelle proprie abitazioni.