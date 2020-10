Coronavirus: Aprilia, 217 positivi in città. Previsto nuovo vertice con Asl

Sono 217 i cittadini di Aprilia attualmente positivi: 12 i ricoverati e 205 trattati a domicilio; 168 le persone che sono in isolamento domiciliare precauzionale (negative), che stanno terminando la fase di quarantena o sono in attesa del tampone.

“In settimana ci confronteremo ancora con l’Asl e con gli uffici del Comune per monitorare la situazione in città ed intervenire, ove necessario. Anche se io continuo ad esser fiducioso nel senso civico che la maggior parte dei cittadini apriliani continua a dimostrare” – ha detto il sindaco Antonio Terra.

Sono circa 100 al giorno i tamponi che vengono effettuati al drive in di Aprilia, nell’area fiere di Campoverde: questa mattina ne sono stati eseguiti 129, 45 molecolari e 84 rapidi.