Coronavirus: boom di contagi nelle ultime 24 ore, 5 i morti

Boom di contagi in provincia di Latina. La Asl di Latina ne ha registrati in 24 ore ben 374. Mai così tanti in un solo giorno. Sono 5 inoltre i pazienti Covid morti tra ieri e oggi, 3 gennaio 2021.

Sono di Aprilia, Cori, Gaeta, Latina ed uno fuori provincia. Salgono così a 285 i decessi totali da inizio pandemia.

I casi totali sono 15.488 e 95 i negativizzati nelle ultime 24 ore.

Un dato legato non tanto all’allentamento delle misure in atto quanto ai sovraffollamenti nel periodo pre natalizio e ai nuovi focolai rilevati nelle case di cura per anziani come quella di Castelforte e a Formia.

I nuovi casi positivi sono distribuiti a Latina 93, Aprilia 51, Bassiano 1, Castelforte 22, Cisterna 11, Cori 3, Fondi 3, Formia 21, Gaeta 9, Itri 2, Lenola 5, Maenza 2, Minturno 33, Monte San Biagio 2, Norma 2, Pontinia 9, Ponza 1, Priverno 12, Roccagorga 7,

Sabaudia 2, San Felice Circeo 5, Santi Cosma e Damiano 7, Sermoneta 2, Sezze 28, Sonnino 6, Sperlonga 1, Spigno Saturnia 1 e Terracina 33.