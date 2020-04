Coronavirus, Celentano: “Riaprire centri toelettatura: non è questione estetica”

Anche gli animali da compagnia hanno bisogno di cure. Ne è convinta la consigliera comunale Matilde Celentano: “Assurdo aspettare fino al primo giugno. Per i nostri amici a quattro zampe non è una questione estetica. Con l’emergenza Covid 19, l’attività di toelettatura è stata equiparata a quelle di parrucchieri ed estetisti. Una follia”.

“Sono notoriamente animalista – ha continuato a spiegare Celentano – e per questo ricevo quotidianamente segnalazioni di problemi legati al mondo animale: molti nostri concittadini hanno in casa i loro amici più fidati che con la primavera stanno soffrendo per una duplice ragione, il pelo lungo e l’erba alta. Spero che con il nuovo Dpcm, tanto atteso per la cosiddetta fase due, e la semi-riapertura dei parchi, a Latina si provveda almeno a rimettere in ordine il verde. Ma resta il problema del pelo lungo e non solo.

La toelettatura per gli animali non è soltanto un vezzo estetico come lo è per noi, uomini e donne, andare dal parrucchiere, ma un’operazione necessaria al benessere generale dei nostri coinquilini. Per questa ragione mi appello al sindaco affinché possa intercedere presso le sedi che riterrà più opportune al fine della riapertura immediata di questo servizio”.