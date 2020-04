È stato riaperto al transito dei pedoni e dei carrelli del pesce il ponte pedonale realizzato nell’area del porto di Terracina a fianco al ponte dell’ospedale. Il sindaco Tintari ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Dopo mesi di attesa a causa di problemi burocratici, finalmente risolti, si è potuta rendere fruibile una struttura di grande utilità. L’apertura è avvenuta comunque prima dell’inaugurazione ufficiale, che faremo senz’altro appena sarà possibile, in linea con il momento molto particolare che stiamo vivendo.

La struttura era pronta e quindi abbiamo voluto innanzitutto renderla fruibile per i cittadini e per gli operatori del settore ittico che necessitano di un passaggio più agevole e sicuro, sia per il transito dei pedoni sia per quello dei carrelli contenenti il pesce fresco appena sbarcato dai pescherecci.

Certo, l’attività oggi è fortemente ridotta così come il traffico veicolare, ma confidiamo in una prossima ripresa della vita normale in questa città, condizione che si avverte con crescente urgenza per chiarissimi motivi economici e sociali. L’apertura di oggi rappresenta un segnale di fiducia per il futuro”.