Coronavirus, chiuse altre classi a Latina e a Sabaudia

Chiuse altre due classi a Latina. Entrambe di scuola secondaria di primo grado, una si trova alla Frezzotti Corradini e una invece si troverebbe alla Alessandro Volta.

Anche a Sabaudia sono state chiuse tutte le classi prime della scuola primaria di Sabaudia Centro (IC Cencelli) e una delle classi quinte del plesso di Borgo San Donato (IO Giulio Cesare) per alcuni casi di contagio. Chiusure preventive per sanificazioni straordinarie anche per gli asili nido Tana degli orsetti (Sabaudia) e Bimbi punto e basta (Borgo San Donato), dal 5 al 7 ottobre.

Nelle classi chiuse sarà attivata la didattica a distanza per il periodo della quarantena.

A Latina l’allerta è alta: per la giornata di oggi si parla di oltre 70 nuovi casi in provincia, di cui oltre 20 in città. Un numero provvisorio in attesa del bollettino ufficiale della Asl.