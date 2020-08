Coronavirus, da domani partono i test sierologici gratuiti per la scuola

Prenderanno il via domani, 20 agosto, i test sierologici per le scuole del Lazio. Fino a ieri erano già 1.706 le prenotazioni totali dei docenti: il bacino si aggira intorno ai 120mila soggetti. I test, gratuiti e su base volontaria, andranno avanti fino al prossimo 14 settembre e seguono quelli già messi in campo per le forze dell’ordine (su 200mila test erano emersi più di quattrocento positivi asintomatici).

Non solo docenti: i test sono rivolti anche al personale scolastico Ata, e “agli alunni e agli studenti disabili delle istituzioni scolastiche, statali, paritarie e non, di ogni ordine e grado (compresi gli istituti professionali), dei servizi educativi per l’infanzia – gestiti dallo Stato, dagli enti locali in forma diretta o indiretta – e delle scuole dell’infanzia statali, paritarie e non”- come specificato nella circolare dalla dirigente dell’ufficio scolastico regionale Michela Corsi. “In caso di test sierologico positivo saranno seguite le procedure indicate nella DGR n. 209 del 24/04/2020 e successive disposizioni regionali. L’indagine sarà realizzata secondo un protocollo operativo condiviso tra le ASL del Lazio e l’Ufficio Scolastico Regionale, in base alle indicazioni operative disposte dalla Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, in raccordo con l’Unità di crisi”.