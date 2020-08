Sabaudia, furti in serie di Fiat 500: arrestate tre persone

Sono state arrestate tre persone ritenute responsabili dei furti seriali alle Fiat 500 a Sabaudia. I carabinieri della città delle dune, supportati nella fase esecutiva da quelli del reparto territoriale di Nocera Inferiore e della compagnia di Nola, hanno eseguito le ordinanze di applicazione di custodia cautelare in carcere emesse dalla Procura di Latina.

Il modus operandi della banda era sempre lo stesso: i tre, a bordo di un veicolo utilizzato come staffetta, dopo qualche giro di ricognizione sul litorale di Sabaudia, individuavano l’auto di interesse e, dopo aver forzato la serratura dello sportello, manomettevano il blocco di accensione e la portavano via.

Le indagini hanno portato in breve tempo ad identificare e rintracciare i tre. Alle prime luci dell’alba di oggi un 55enne di Nola, il figlio 30enne con lui convivente ed un cittadino di origini marocchine 22enne, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati presso le loro abitazioni in Piazzolla di Nola, a Napoli, e Sarno (Salerno), e condotti nel carcere di Napoli Poggioreale e in quello di Salerno.