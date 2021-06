Coronavirus, da oggi coprifuoco a mezzanotte

Da oggi lunedì 7 giugno il coprifuoco, nella provincia di Latina come nel resto del Lazio, scatterà a mezzanotte e non più alle 23.

Se nelle regioni che sono in zona bianca non è previsto il coprifuoco, per quelle che si trovano ancora in giallo, bisognerà aspettare il cambio di colore oppure il 21 giugno, data nazionale della caduta del coprifuoco.

Il Lazio potrebbe passare in zona bianca già dal 14 giugno, perché secondo gli aggiornamenti emersi dall’ultimo monitoraggio settimanale, l’indice Rt è a 0,66 e l’incidenza è di 35 casi ogni 100mila abitanti; valore quest’ultimo che se confermato anche nella prossima settimana, la terza consecutiva, potrebbe significare appunto lo scatto di colore.