Coronavirus, è ufficiale: scuole chiuse da domani fino al 15 marzo

E’ ufficiale, il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha parlato alla nazione: le scuole e le università di tutta Italia resteranno “prudenzialmente” chiuse. Da domani, 5 marzo, e fino al 15 del mese le lezioni sono sospese. Conferenza stampa rapida alle 18.20 in cui è stata data notizia di un provvedimento significativo e importante di concerto con l’Istituto superiore della sanità.

I ragazzi da domani saranno a casa anche in provincia di Latina. Il nostro sistema sanitario rischia di andare in sovraccarico e quindi per contenere la diffusione del virus o per ritardarlo il provvedimento è necessario. Per questo ci sarà un secondo decreto con nuove disposizioni che non riguarderanno soltanto le scuole.

In Italia ci sono al momento 2706 casi positivi e sono 297 i malati in terapia intensiva; 107 i morti.