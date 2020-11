Coronavirus, in lieve calo la curva dei contagi in provincia. Ancora un decesso

E’ in lieve calo la curva dei nuovi casi positivi al coronavirus in provincia di Latina. oggi la Asl ne ha registrati 121. Venti nel capoluogo e 32 ad Aprilia. Glia altri sono di Cisterna (4), di Cori (4), di Fondi (6), di Formia (6), di Gaeta (2), di Itri (2), di Minturno (2), di Monte San Biagio (2), di Norma (1), di Pontinia (2), di Priverno (2), di Roccagorga (1), di S. Felice Circeo (5), di Sabaudia (2), di Sermoneta (1), di Sezze (11), di Sonnino (8) e di Terracina (8) .

Purtroppo è morto 1 paziente residente a Terracina.

I casi dall’inizio della pandemia salgono a 5536. Aumenta anche il numero dei guariti che sono in totale 1257. I decessi sono 82. Sono 4197 le persone ancora positive, di cui 4023 trattate in casa o in isolamento.

Sul territorio sono attivi i drive-in a

Latina presso ICOT: attivo dalle 14 alle 19 dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 13 la domenica, in via F. Faggiana 1668

LATINA: attivo dalle 9 alle 18.30 dal lunedì al sabato

e dalle ore 9:00 alle ore 13:00 la domenica

presso l’ex Istituto SANI- Salvemini in viale le Corbusier 393

GAETA: attivo dalle 9 alle 15dal lunedì al sabato

c/o ex Ospedale Monsignor Don Luigi di Liegro, in via Salita Cappuccini

APRILIA: attivo dalle 9 alle 14 dal lunedì al sabato

c/o Fiera (mercato dei fiori) località Campoverde Km 46,600 (direzione Latina) della SS.148 Pontina

PRIVERNO: attivo dalle 8:30 alle 13:30 dal lunedì al sabato

c/o la Casa della Salute, sita in via Madonna delle Grazie