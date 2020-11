Era agli arresti domiciliari per stalking, ma ha continuato a tormentare la ex. Per questo un 34enne di Terracina è finito in carcere, in esecuzione di un’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina.

Erano stati i carabinieri, su denuncia della donna e dopo aver effettuato le adeguate verifiche a chiedere al gip l’aggravamento della misura.

Il 34enne è stato così portato nel carcere di Cassino, in provincia di Frosinone, a disposizione dell’autorità giudiziaria.