Coronavirus, la vigilia di Pasqua conta 3 nuovi contagi in provincia: tutti a Latina

La vigilia di questa strana Pasqua 2020 conta solo 3 nuovi casi positivi di Convid-19 in provincia di Latina, tutti nel capoluogo pontino. Due sono trattati a domicilio. Rispetto ai giorni scorsi un numero che scende anche se, come tutte le volte, dobbiamo guardare la curva complessiva e non un caso isolato di bassi contagi.

Per questo non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia e continuare a rispettare le misure dettate dal governo per evitare i contagi da coronavirus.

Salgono 415 i casi positivi totali in provincia, di cui 102 ricoverati. I negativizzati sono 44. I pazienti ricoverati presso la Terapia intensiva del Goretti sono sette. Complessivamente, sono 1.894 le persone in isolamento domiciliare. In 4.604 invece hanno terminato il periodo di isolamento.

La Asl raccomanda ancora ai cittadini di tutta la provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone, cercando di evitare di uscire dal proprio domicilio se non per i motivi specificati dalle stesse disposizioni (motivi di salute, lavoro o rientro al proprio domicilio/residenza). Allo stesso modo occorre rispettare rigorosamente quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di assembramento. Si ricorda che, allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza.