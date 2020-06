Coronavirus: nel Lazio ripartono fiere, congressi e cerimonie

Dal 15 giugno potranno riprendere le fiere, i congressi, le cerimonie e le attività che hanno luogo in discoteche e locali assimilati, con eccezione delle attività di ballo. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato la nuova ordinanza con la quale dispone anche la riapertura, a partire dal 1 luglio, delle attività di ballo all’aperto, sale giochi, sale scommesse e sale bingo.

Tutto dovrà svolgersi assicurando il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per i partecipanti che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 partecipanti all’aperto e di 200 in luoghi chiusi, per ogni singola sala.