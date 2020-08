Coronavirus, nessun nuovo caso. Fila al Goretti per i tamponi

Nessun nuovo caso positivo al coronavirus è stato registrato oggi, 17 agosto, dalla Asl di Latina. Dopo l’aumento degli ultimi giorni, questo è stato un lunedì a contagi 0.

I casi totali restano 654, di cui 538 sono pazienti guariti. Ci sono però ancora 79 casi positivi sul territorio pontino, di cui 39 sono ricoverati. Quaranta invece stanno seguendo le cure e l’isolamento obbligatorio nelle proprie abitazioni.

Al fine di evitare possibili nuove ondate di diffusione del Covid-19 e i conseguenti provvedimenti, la Asl di Latina raccomanda vivamente a tutta la popolazione e si rivolge in particolare ai giovani: importante “Non abbassare il livello di attenzione nel contrasto alla pandemia, rispettando rigorosamente le vigenti prescrizioni in ordine al divieto di assembramento, alla mobilità delle persone, al frequente e corretto lavaggio delle mani, all’utilizzo delle mascherine e al rispetto delle distanze minime di sicurezza”.

Code questa mattina al Goretti per chi è tornato dall’estero e deve secondo le nuove disposizioni sottoporsi al tampone. Una ventina di auto in fila sotto il sole di vacanzieri che, per l’incolumità di tutti, hanno atteso per l’esame disponibile al nosocomio pontino.