Coronavirus, nessun nuovo caso positivo in provincia. Muore un paziente al Goretti

Non si registrano oggi, 4 maggio 2020, nuovi casi positivi in provincia positiva. Tre sono quelli accertati ieri, 2 ad Aprilia e 1 a Sezze e uno soltanto sabato scorso. Dal bollettino della Asl arriva anche il dato dei casi positivi totali dall’inizio della crisi, che sale a 515. i pazienti ricoverati sono ancora 55. Sale il numero dei guariti che sfiora quota 300 (298 per la precisione).

Un paziente, residente a Latina, ricoverato presso il reparto di Medicina Covid dell’ospedale Goretti purtroppo non ce l’ha fatta: i morti in totale sono quindi 27.

Sono 503 le persone in isolamento domiciliare e oltre 9mila hanno terminato questo periodo.

La Asl raccomanda sempre ai cittadini di rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone, cercando di evitare di uscire dal proprio domicilio se non per i motivi specificati dalle stesse disposizioni.

Allo stesso modo occorre rispettare rigorosamente quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di assembramento. Si ricorda che, allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza.