Coronavirus, nuova stretta e altri giorni in zona rossa al vaglio del Governo

Le vacanze di Natale e Capodanno sono state sottotono, a causa delle restrizioni per il coronavirus. Non sarebbe però finita qui, il Governo sta valutando una nuova stretta dal 9 al 15 gennaio, con i giorni di nuovi divisi per colori.

L’ipotesi è una zona gialla tra il 7 e l’8, con il rientro a scuola e poi ancora zona rossa nel fine settimana del 9 e 10. Dopo il 15 invece le regioni con un RT inferiori ad 1 potrebbero essere zone bianche.

Fra le possibilità anche quella di prorogare il divieto di ospitare a casa più di due parenti o amici, minori di 14 anni esclusi, proprio come sotto le festività.

I numeri dei di questi ultimi giorni, anche in provincia di Latina, sono tutt’altro che rassicuranti e i sacrifici richiesti per arginare una terza ondata non sono finiti.