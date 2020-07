Coronavirus, nuovo caso in provincia di Latina. I guariti salgono a 509

La Asl di Latina ha registrato ancora un nuovo caso di coronavirus in provincia di Latina, questa volta a San Felice Circeo. Il paziente è trattato a domicilio: si tratta di una ragazza di 17 anni rientrata dal Messico per la quale sono state avviate le procedure di contact tracing internazionale.

Salgono così a 583 i casi totali dall’inizio della pandemia sul territorio pontino. L’indice di prevalenza, che misura il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti, supera quota 10 e si attesta a un 10,13. I guariti salgono a 509, 3 in più rispetto a ieri. Le persone positive sono ancora 38, di cui 21 trattate a domicilio. Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia intensiva del Goretti.

Nel Lazio si contano in totale rispetto a ieri 20 casi in più. Di questi 10 sono di importazione: 7 casi hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh, un caso di rientro dal Pakistan, uno dal Portogallo e uno dal Messico.

Si registra in particolare un abbassamento dell’età media dei contagi e questo è un segnale preoccupante soprattutto per i più giovani che rischiano di contagiarsi per il non rispetto delle regole minime.