Il mondo del podismo non trova pace. Ancora un rinvio e stavolta a farne le spese è la storica Notturna di Borgo Hermada organizzata dall’omonima società Atletica Hermada. La causa: le difficoltà organizzative legate all’emergenza sanitaria.

La 26esima edizione si sarebbe dovuta svolgere il 1 agosto prossimo, a distanza di qualche mese dalla Pedagnalonga, anch’essa annullata. Lo scorso anno la Notturna aveva raggiunto il quarto di secolo, tagliando il prestigioso traguardo in una calda serata di inizio agosto.

A diffondere la notizia sono gli organizzatori capeggiati dal presidente Albino Marostica.

“La situazione sanitaria nazionale legata al coronavirus Covid-19 ancora non permette di organizzare eventi che richiamano un così ampio numero di partecipanti – commenta il presidente Albino Marostica – Ci risulta complicatissimo anche solo immaginare di mettere in moto una macchina complessa che coinvolge tantissime persone, volontari e appassionati, anche solo per pianificare l’evento. Considerando la situazione – prosegue – siamo costretti ad annullare l’evento così come abbiamo fatto per la Pedagnalonga”.

Con uno sguardo al futuro si pensa dunque alla programmazione delle edizioni 2021.

“Inutile aggiungere che ci stiamo già focalizzando sul 2021 – aggiunge Marostica – il prossimo anno sarà cruciale per il ritorno della Notturna di Borgo Hermada e della Pedagnalonga che ormai viene organizzata da quasi mezzo secolo. Ogni anno sono tanti gli appassionati che decidono di trascorrere qui a Borgo Hermada questa serata. Il punto di forza è sicuramente il percorso pianeggiante e velocissimo, oltre che il calore del pubblico che a ogni giro incita gli atleti al passaggio. Quando la situazione tornerà alla normalità – conclude supportato da tutto il direttivo – saremo felici di ospitare atleti e accompagnatori in una serata festosa nel centro del nostro Borgo”.

La gara podistica di 8 km avrebbe fatto parte del circuito Opes “In Corsa Libera”, momentaneamente sospeso per gli stessi motivi. Ulteriori informazioni sulla data della prossima edizione prevista ragionevolmente per il 202, verranno fornite tramite i canali social della società organizzatrice Atletica Hermada e Pedagnalonga.