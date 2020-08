Coronavirus, nuovo positivo a Formia: legato a un caso già noto

La Asl di Latina ha registrato oggi, 20 agosto, 1 nuovo caso positivo a Formia. Si tratta di una persona che era entrata in contatto con un paziente già noto. L’azienda sanitaria dopo aver considerato le sue condizioni ha deciso per la cura a domicilio.

I casi positivi dall’inizio della pandemia salgono così a 660. I guariti sono in totale 540. E’ risalito di molto in questa ultima settimana il numeri delle persone ancora positive: sono in tutto 83 in provincia di Latina, di cui 36 ricoverate in ospedale.

Le norme per evitare nuovi contagi tornano ad essere più restrittive. E’ necessario quindi usare il buon senso per evitare che la stretta metta in ginocchio l’economia. Il virus non è battuto e dobbiamo conviverci. E’ ancora quindi importante rispettare le prescrizioni in ordine al divieto di assembramento, alla mobilità delle persone, al frequente e corretto lavaggio delle mani, all’utilizzo delle mascherine e al rispetto delle distanze minime di sicurezza.