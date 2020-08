Ci sono altri dieci casi registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Latina. I nuovi casi di positività al coronavirus sono distribuiti ad Aprilia (1), Cisterna di Latina (2), Latina (5), Lenola (1) e Sermoneta (1). Altri cinque casi non risiedono in provincia di Latina. E’ quanto emerge dal bollettino odierno della Asl di Latina.