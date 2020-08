Minturno, sopralluogo di FdI a Pantano Arenile: degrado e sporcizia

Rifiuti ammassati ai bordi delle strade, la zona lasciata nel più totale abbandono. “Per l’ennesima volta ci troviamo davanti ad uno spettacolo indecente” – commentano gli esponenti del partito di Giorgia Meloni, il sub commissario Elisabetta Smith ed il dirigente cittadino Marco Moccia dopo un sopralluogo a Pantano Arenile, sul Lungofiume, nel territorio di Minturno.

“Qualche settimana fa avevamo denunciato la presenza di roulotte, un vero e proprio campeggio abusivo sul Lungofiume – proseguono – Speravamo in un intervento celere dell’amministrazione e della polizia locale, ma ciò non è avvenuto. A questo spettacolo poco edificant – concludono – si aggiunge uno stato di degrado spaventoso dell’intera zona con sacchetti e rifiuti lasciati in ogni dove, senza alcun senso civico e senza il mimimo rispetto della cosa pubblica”.