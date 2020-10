Coronavirus, oltre 200 contagi in un giorno in provincia. Muore un paziente di Itri

Oltre 200 nuovi casi positivi al coronavirus in provincia di Latina. Mai così tanti in 24 ore dall’inizio della pandemia. La Asl ne ha registrati per la precisione 205, di cui 60 nel capoluogo pontino. Gli altri sono di Aprilia (25), Castelforte (3), di Cisterna (16), di Cori (3), di Fondi (8), di Formia (8), di Gaeta (7), di Itri (1), di Lenola (7), di Minturno (5), di Monte San Biagio (2), di Pontinia (13), di Priverno (4), di Rocca Massima (1), di Sabaudia (4), di S. Felice Circeo (3), di Santi Cosma e Damiano (1), di Sermoneta (1), di Sezze (4), di Sonnino (1), di Spigno Saturnia (1) e di Terracina (27).

E’ morto un altro paziente di Itri. I decessi salgono così a 55, mentre i casi totali sono 3644. I guariti crescono a 904, ma ci sono ancora 2685 positivi, di cui 2531 trattati nelle proprie abitazioni.