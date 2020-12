Coronavirus, primi vaccinati allo Spallanzani. Conte: “Oggi l’Italia si risveglia”

“Allo Spallanzani con i primi 5 operatori della sanità appena vaccinati. Inizia una fase nuova, un altro passo in avanti. Grazie alla scienza sconfiggeremo il Covid”.

Lo ha scritto su Twitter questa mattina, 27 dicembre, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Il V-day è arrivato e nell’ospedale che ha ospitato e curato i primi pazienti, di nazionalità cinese, affetti da Covid-19, inizia anche la somministrazione italiana del vaccino.

“Oggi l’Italia si risveglia – ha scritto il premier Giuseppe Conte sempre su Twitter – Questa data ci rimarrà per sempre impressa. Partiamo dagli operatori sanitari e dalle fasce più fragili per poi estendere a tutta la popolazione la possibilità di conseguire l’immunità e sconfiggere definitivamente questo virus”.

La prima che ha ricevuto il vaccino è stata un’infermiera, si chiama Claudia Aliverni. “Per me è un onore essere stata scelta – aveva detto il 24 dicembre scorso – come prima infermiera ad essere vaccinata contro il Covid-19. Rappresento, con orgoglio, tutti gli operatori sanitari, che come me sono stati in prima linea in questa pandemia. accinarsi è un atto di amore e responsabilità nei confronti della intera comunità.Lo dobbiamo, per rispetto, alle persone che hanno perso la vita a causa del Covid-19, anche tra i miei colleghi, cioè gli operatori sanitari”.