Coronavirus, registrati 260 nuovi positivi in provincia. Morto un paziente di Terracina

Aumentano i casi di coronavirus in provincia di Latina, oggi 21 novembre, la Asl ne ha registrati ancora 260. A Latina 71 e ad Aprilia 44. Gli altri a Bassiano (4), Cisterna (10), di Cori (2), di Fondi (15), di Formia (7), di Gaeta (5), di Itri (2), di Lenola (2), di Maenza (1), di Minturno (2), di Monte San Biagio (1), di Pontinia (7), di Priverno (10), di Roccagorga (4), di Roccasecca dei Volsci (2), di Sabaudia (5), di S. Felice Circeo (1), di

Sermoneta (10), di Sezze (29), di Sonnino (1), di Sperlonga (1), di Terracina (24).

Un paziente di Terracina purtroppo è morto.

Salgono così a 7677 i casi positivi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Aumentano ancora i guariti e arrivano in totale a 1768. Ci sono in provincia 5789 positivi, di cui 5624 trattati in casa o in isolamento.