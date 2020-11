Stalking sulla ex moglie, divieto di avvicinamento per un 35enne di Latina

In più di un’occasione si sarebbe appostato sotto l’abitazione dell’ex moglie per minacciarla di morte. Per questo, dopo una attenta indagine della polizia, il giudice del tribunale di Latina Giorgia Castriota, ha disposto nei confronti di un 35enne di Latina, il divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi da lei frequentati.

Oggi gli uomini della questura di Latina hanno dato esecuzione al provvedimento. Gli accertamenti sono stati coordinati dal sostituto procuratore Antonio Sgarrella e hanno permesso di acquisire chiari elementi di reato.

La vittima, a causa dei gravi comportamenti posti in essere dall’ex marito è stata costretta a cambiare le proprie abitudini di vita e la propria serenità è risultata gravemente compromessa.