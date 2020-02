Coronavirus, scaffali vuoti. Nuovo caso sospetto a Formia

Nuovo caso sospetto di Coronavirus (Covid 19), questa volta a Formia. Un uomo che tornava da Bergamo ha accusato i sintomi dell’influenza e ha chiamato ieri i numeri dell’emergenza (112 e 1500). Con un’autoambulanza è stato trasferito direttamente allo Spallanzani, seguendo esattamente la procedura. E’ stato sottoposto al test per il Covid 19 e si attendono i risultati.

Intanto a Latina i cittadini hanno preso d’assalto i supermercati. Scaffali vuoti in ogni esercizio commerciale. Le persone in particolare cercano le mascherine, difficili da trovare, ma anche acqua e generi alimentari a lunga conservazione, come farine e legumi.

In un punto vendita del capoluogo pontino nella giornata di ieri l’incasso è triplicato rispetto alla stessa giornata dello scorso anno. “In via precauzionale” dice chi porta alla cassa anche due o tre carrelli stracolmi.

Non sembrava neanche martedì. Il giorno del mercato in via Rossetti non si riesce a passare, perché le auto parcheggiano a destra e a sinistra. Oggi, nonostante le bancarelle siano aperte, la strada è libera.

In realtà finora nel Lazio gli unici tre casi sono ricoverati quasi da un mese, uno è guarito e gli altri due stanno meglio. Anche il prefetto di Latina ha specificato che non c’è nessun nuovo caso nel Lazio e nessuno in provincia di Latina.

