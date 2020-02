Latina, Giulia Buccarella in concerto con i Giovani Filarmonici Pontini

La violinista di fama internazionale Giulia Buccarella Poullot si esibirà a Latina con i Giovani Filarmonici Pontini. Uno spettacolo d’eccezione che avrà luogo domenica, primo marzo, presso l’auditorium del liceo scientifico G.B. Grassi, con inizio alle 20.30.

Il concerto, organizzato dall’associazione di promozione sociale “I Giovani Filarmonici Pontini”, vede il patrocinio della Provincia e del Comune di Latina e arriva a conclusione della Master Class che ha visto i giovani musicisti della nostra provincia confrontarsi con il talento e la professionalità di una concertista internazionale.

Il concerto prevede la Romanza in Fa Maggiore di Ludwig Van Beethoven, il Ciaccona di Max Reger per Violino solo e il Concerto in Sol Maggiore per violino e orchestra di Franz Joseph Haydn. A dirigere l’Orchestra il maestro Claudio Buccarella, musicista di fama internazionale che vanta prestigiose collaborazioni, con il “Contrast Trio”, il “Nuova Consonanza” e il “Quintetto Boccherini” con cui nel 1976 vince il “Grand Prix du Dìsque” di Parigi per la migliore incisione mondiale di musica da camera, nel 1978 entra a far parte del gruppo de “I Musici”. Ha suonato per venti anni nell’orchestra sinfonica della Rai di Roma e si è esibito nei più famosi teatri del mondo dalla Filarmonica di Berlino alla Carnegie Hall di New York, dalle sale del Giappone e della Corea a quelle del Sudamerica e dell’Australia e della Nuova Zelanda non dimenticando i vari paesi europei. Ha insegnato al conservatorio di Frosinone, di Pescara e per diversi anni Quartetto, al Conservatorio di Latina.

Per info e prenotazioni 3272918739.

