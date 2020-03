Coronavirus, si riuniscono in via dei Volsci per bere e divertirsi: denunciati

Si vedono in via dei Volsci, a Latina, per bere e chiacchierare in strada senza rispettare la distanza di sicurezza. E’ quello che hanno fatto 5 cittadini indiani ieri sera. Quando però hanno iniziato a litigare qualcuno ha chiamato la polizia e gli agenti della squadra Volante li hanno fermati e denunciati.

Incuranti di quanto disposto dal decreto ministeriale, emesso per contrastare l’epidemia da Covid–19, infatti, si erano riuniti in gruppo per bere, ubriacarsi e fare confusione con scherzi e urla.