Ninfa, tutto pronto per il primo centenario. Forte: “Il giardino sarà riscoperto in tutto il suo splendore”

Il giardino di Ninfa si avvicina al suo primo centenario. “In un momento di crisi come questo – ha detto il consigliere della Regione Lazio, Enrico Forte – l’attività della Regione prosegue con l’obiettivo di portare a termine tutti gli obiettivi prefissati. La valorizzazione di Ninfa in occasione del centenario, è una di queste”.

In questi giorni è stato pubblicato sulla bollettino della Regione Lazio lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Lazio e la Fondazione Roffredo Caetani di Sermoneta per la realizzazione di attività congiunte di promozione e valorizzazione del Giardino di Ninfa in occasione della ricorrenza del primo centenario della sua fondazione ad opera di Gelasio Caetani.

“Auspichiamo – ha aggiunto Forte – non appena l’Italia uscirà dall’emergenza Coronavirus, che tutte le attività possano svolgersi al meglio, attraverso aperture straordinarie e convegni collegati ai temi di maggiore importanza per il Giardino (acqua, piante, ruderi, storia e letteratura) e alle attività produttive del territorio circostante; mostre di materiali ed opere artistiche; esposizioni di fotografie; attività teatrali e culturali nell’ambito dei Parchi Letterari; atelier artistici; seminari di scrittura. Siamo certi che il giardino più bello del mondo, che gode dello status di Monumento Naturale, verrà riscoperto in tutto il suo splendore e nel pieno della sua valenza ambientale, storica e culturale”.