Coronavirus, usare il plasma di chi è guarito come cura anche a Formia: la proposta di Mitrano

Usare il plasma di chi è guarito per curare chi è ancora malato potrebbe essere una possibilità anche nell’ospedale di Formia.

“Una strada da percorrere – ha spiegato il sindaco di Gaeta Cormo Mitrano – affidandoci al Centro trasfusionale del Dono Svizzero diretto dalla dottoressa Giovanna Biondino. Ne parlerò con i miei colleghi sindaci del Distretto Socio-Sanitario LT/5 e, se saranno d’accordo, ci attiveremo con l’Asl di Latina affinché anche il Dono Svizzero rientri in quelle strutture sanitarie dove verrà avviata in via sperimentale la cura per sconfiggere il Covid-19″.