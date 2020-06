Coronavirus, zero casi: negativi i test sugli autisti della Csc di Latina

Anche oggi non si registrano nuovi casi positivi al coronavirus in provincia di Latina. Un’ottima notizia, visto che erano attesi i risultati dei tamponi sugli autisti della Csc Mobilità del Comune del capoluogo pontino che, come comunicato dalla Asl, sono tutti negativi.

Restano 560 i casi totali in provincia e non si registrano oggi altre persone guarite (in tutto sono 485). Ci sono 40 pazienti ancora positivi, di cui sempre 26 trattati a domicilio.

Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia Intensiva del Goretti.

La Asl raccomanda, infine, ai cittadini di tutta la Provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti sulla mobilità delle persone nonché tutte le prescrizioni in materia di rispetto delle distanze, del lavaggio delle mani e del divieto di assembramento.