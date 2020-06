Pontina, settimo incidente in 3 giorni: motociclista trasportato al Goretti

Neanche di domenica la Pontina resta senza incidenti. Anche oggi un motociclista è rimasto ferito nell’ennesimo sinistro sulla statale 148.

Nel giro di tre giorni è il settimo. Un’auto e una moto si sono scontrate al chilometro 62.500, in direzione Terracina, all’altezza di Cisterna.

Rallentamenti si sono verificati nello stesso tratto in direzione Roma a causa dei curiosi che rallentano per capire cosa sia successo. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118 e la polizia stradale per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.