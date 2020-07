Giornata zero contagi in provincia di Latina. Ieri la Asl non ha registrato nuovi casi positivi al coronavirus.

Restano 588 i casi totali dall’inizio della pandemia sul territorio pontino ed è invariato anche il numero dei guariti, 516. Ancora 35 le persone positive, due in più rispetto a ieri, però sono state ricoverate in ospedale. Quindici le persone trattate a domicilio. Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia Intensiva del Goretti.