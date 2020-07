Anche “Le Iene” vengono in vacanza a Ponza. Immortalato nelle acque cristalline dell’isola pontina oggi, 19 luglio, Giulio Golia, uno dei conduttori del famoso programma televisivo.

“Buongiorno a tutti oggi ci facimm nu bell bagn’#nuoviamici #tie #buonadomenica #ponza #isoladiponza #ziogennaro”, questo il commento del post su Instagram dell’ultimo vip sull’isola. Golia è a Ponza da qualche giorno e ne ha apprezzato anche i tramonti.

Non è l’unico tra politici e personaggi famosi che in questi giorni hanno scoperto o riscoperto una delle perle della provincia pontina in questa estate 2020 arrivata quando ancora l’emergenza coronavirus non è finita. Vacanze vicine in posti che però non hanno nulla da invidiare a località più blasonate. Qualche giorno fa era arrivato anche Gianni Morandi.