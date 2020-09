Coronavirus, Zingaretti: “Non escludo un nuovo lockdown”

“Non escludo, se non rispettiamo le regole, che possa esserci un nuovo lockdown”. Questo ha detto il presidente della Regione Lazio in collegamento dall’evento dell’Osservatorio Economico e Sociale “Riparte l’Italia”, in corso a Bologna.

“L’aumento delle ultime settimane significa che il virus esiste e non va sottovalutato. Finché – spiega – non ci sarà un vaccino dobbiamo, tutti, rispettare le tre semplici regole che ci consentono di tornare a vivere quali il distanziamento, l’uso corretto della mascherina e lavare spesso le mani”.

Poi torna sul vaccino antinfluenzale: “Tutti gli over 60, quest’anno, lo facciano. Nella mia Regione, forse con eccesso di zelo in attesa del parere del Consiglio di Stato, l’ho messo come obbligatorio. Ma avere un modo per evitare ricoveri inappropriati, in modo da capire diagnosi precoce sul Covid, è molto importante. Io capii di avere il Covid alle prime linee di febbre proprio perché ero vaccinato”.