Elezioni Terracina, Europa Verde incontra i due candidati in vista del ballottaggio

Per un soffio Europa Verde non avrà un rappresentante in consiglio comunale, ma avrà comunque voce in capitolo del ballottaggio del 4-5 ottobre. Il movimento ha infatti incontrato i due sfidanti candidati a sindaco.

“Dopo la chiusura delle urne – ha fatto sapere Europa Verde – abbiamo incontrato, su loro richiesta, i due candidati sindaco che si affronteranno per il ballottaggio e che hanno chiesto il nostro appoggio. Abbiamo quindi chiesto ai due candidati sindaco di tenere, per il futuro, nella giusta considerazione le istanze ecologiste ed ambientaliste, vista la consistenza dell’elettorato che le supporta e l’importanza di queste questioni per migliorare la qualità urbana e per uno sviluppo in una direzione moderna della città e abbiamo ribadito che Europa Verde Terracina è un progetto politico che guarda al futuro e che faremo crescere nel tempo, aumentando la consapevolezza e il consenso sui nostri temi”.

Il ringraziamento di Europa Verde va agli elettori – circa mille – che hanno scelto il progetto di Gabriele Subiaco. L’invito è comunque quello di andare a votare al ballottaggio, in piena libertà di scelta tra l’uno o l’altro candidato, ma con una raccomandazione: “leggere con attenzione il programma elettorale delle forze in campo e analizzare i profili dei candidati che entreranno in Consiglio che potranno nei fatti davvero sostenere tali politiche”.