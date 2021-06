Covid, 10 nuovi casi e nessun decesso in provincia

Il nuovo bollettino Covid diffuso dall’Asl di Latina segnala 10 nuovi casi di positività e nessun decesso nelle ultime 24 ore in provincia. Vaccinate nelle ultime 24 ore 4792 persone.

Qui di seguito in dettaglio i contagi per città:

Cisterna di Latina 5

Latina 2

Terracina 1

Aprilia 1

Fondi 1