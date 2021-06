Latina, Croce Rossa Venezuelana visita l’Hub vaccinale

Nei giorni scorsi il Comitato di Latina della Croce Rossa Italiana, ha accolto una delegazione della Croce Rossa Venezuelana, per studiare da vicino l’organizzazione per la campagna vaccinale. In particolare, i delegati hanno visitato l’Hub vaccinale presso il polo fieristico di Latina, gestito dalla Croce Rossa Italiana. Sul posto i delegati sono stati accolti dal vicepresidente del Comitato di Latina Lorenzo Colella, il quale con gli altri volontari ha illustrato il servizio e l’organizzazione. Un servizio impegnativo, in grado di accogliere circa 800 persone al giorno.

Lorenzo Colella in una nota spiega «Per noi è stato molto importante accogliere i delegati venezuelani, gli scambi di esperienza fanno bene a tutti. Siamo anche contenti di contribuire con il servizio svolto qui a Latina e negli altri centri vaccinali della Croce Rossa Italiana a quella che sarà poi l’organizzazione che adotteranno nel loro Paese».

La squadra venezuelana ha conosciuto da vicino il complesso sistema di gestione della campagna vaccinale in Italia. Il team composto dalla responsabile della risposta al Covid-19 Natasha Carrasco Baptista, il delegato relazioni esterne Oliver Blanco Marcos e il responsabile della Comunicazione Luis Manuel Farias Villanueva, ha visitato i centri vaccinali a Porta di Roma, alla Stazione Termini, all’aeroporto di Fiumicino e Latina a cui si sono aggiunti incontri specifici con rappresentanti di diverse Unità Operative.

Il responsabile della Comunicazione della Croce Rossa Venezuelana, Luis Manuel Farias spiega «La Croce Rossa Italiana è riconosciuta a livello internazionale come un modello in questo campo. È una fortuna per noi poter vedere come funziona la macchina organizzativa che sta portando agli straordinari risultati ottenuti in Italia in questo campo. Questo tipo di vaccinazione di massa è un’esperienza nuova per tutti e questo rende questa visita ancora più preziosa, non molti nel mondo possono vantare questa esperienza. Stiamo facendo tesoro di tanti insegnamenti. La cosa che ci ha maggiormente impressionato – continua Farias – è che negli Hub tutto sembra funzionare facilmente, senza sforzi. In realtà questa apparente facilità è frutto di un grandissimo lavoro di organizzazione, di pianificazione e capacità. La Croce Rossa Venezuelana è da 125 anni al fianco dei più vulnerabili, con un folto gruppo di volontari capaci e pieni di entusiasmo. Sono sicuro che anche grazie al supporto della Croce Rossa Italiana, della Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e del Comitato internazionale della Croce Rossa, se dovessimo essere chiamati a supportare la campagna vaccinale che partirà in Venezuela, riusciremo ad ottenere ottimi risultati, cercando di replicare alcune dei modelli che abbiamo avuto la fortuna di studiare in questi giorni. La Croce Rossa Italiana si sta confermando un’eccellenza».