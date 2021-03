Covid: 151 nuovi casi e 2 morti, sospese prenotazioni online anni 65 e 64

Diffuso l’ultimo bollettino Covid che segnala nella Asl di Latina 151 i nuovi casi.

Si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Si registrano due decessi di 31 e 81 anni con patologie.

I dettagli del bollettino SARS COVID-19 del 07/03/2021:

• Latina 37

• Fondi 17

• Cisterna 16

• Aprilia 14

• Terracina 13

• Cori, Priverno, Sonnino 7

• Formia 6

• Minturno 4

• Pontinia, Maenza 3

• Sermoneta, Sezze, Sabaudia, Monte San Biagio, Sperlonga, Itri 2

• San Felice Circeo, Lenola, Roccasecca dei Volsci, Castelforte, Spigno Saturnia 1

I decessi registrati rispettivamente uno a Minturno e uno a Cisterna di Latina

Totale guarigioni ultime 24H: 13

Inoltre un avviso della Regione Lazio comunica che sono temporaneamente sospese le prenotazioni online per gli anni 65 e 64, ovvero i nati nel 1956 e 1957, poichè è imminente la nuova circolare del Ministero della Salute che dovrebbe ampliare la fascia di età per la somministrazione del vaccino Astrazeneca.

I nati negli anni 1956 e 1957 possono comunque continuare a richiedere la vaccinazione presso i propri medici di medicina generale in attesa delle nuove disposizione